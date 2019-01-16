Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:23
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:27
Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?
Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід. Щомісячна комісія 10 грн. або 10 розрахунків (чи 1000 грн., або тримати залишок 5000 грн. під 8%) в колишньому "Базовому" або 10 грн/смс в колишньому "Депозитному". І це без кеш-беку!!! Та й депозитні ставки так собі...
V2
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:32
Оставить онлайн-Білявку, а остальное позакрывать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:41
clientage По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
V2
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12
V2 написав: clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
я ничо не плачу
см.
viewtopic.php?p=4542000#p4542000
Советую подписывать договор по онлайн с 26 по 31 число, тогда ИД=1 число -- удобно для обнуления задолженности и страха
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:47
nekto_sp написав: Stringer написав: Кто то знает, есть ли сейчас карточные пакеты в Идее, где пополнение по безналу бесплатное
У меня Travel. Он мигрирует на Brown Travel. Там вроде бы пополнение бесплатное. Но ввели абонку 20 грн. Тарифы тут:
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=445
. Рекомендую смотреть на очень большом мониторе... или вооружиться лупой...
Так абонка же вроде со второго года?
Eugene+
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Додано: Чет 17 січ, 2019 00:12
Т.е. нужно дождаться перехода в новый пакет, в котором закрытие бесплатное, и закрыть
Інкогніто
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Додано: Чет 17 січ, 2019 06:00
Даёшь идея закрыть вклад онлайн введя не конкурентную комиссию?
никому не верю
sens
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:06
clientage написав: V2 написав: clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
я ничо не плачу
см.
viewtopic.php?p=4542000#p4542000
Советую подписывать договор по онлайн с 26 по 31 число, тогда ИД=1 число -- удобно для обнуления задолженности и страха
Cмс теж відключається?
V2
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:13
Смс там нашару
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clientage
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