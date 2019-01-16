RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:15

  clientage написав:Смс там нашару

Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16

clientage
Сплутав з "логуванням".
Вкотре ДЯКУЮ!!!
V2
4
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 03.07.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

  wig написав:
  clientage написав:Смс там нашару

Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.

Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.
lel
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 10.12.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:35

  lel написав:Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.

Подтверждаю, у меня один месяц случился без оборота, ничего не взяли.

А вот если долг на РД погашен, а на начло месяца (когда и начисляют абонку) долг будет. Возьмут?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1576157715781579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: -rx-, sergio_bender, Stringer, vitaliy1111, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3356, 3357, 3358
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33577 4138824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 10:18
Клиент_
Альфа-Банк 1 ... 6646, 6647, 6648
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66474 8229155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 08:37
ukr0014959
А-Банк 1 ... 1133, 1134, 1135
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11346 1653669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 07:14
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (277)
17.01.2019 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron