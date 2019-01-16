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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:15
clientage написав:
Смс там нашару
Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16
clientage
Сплутав з "логуванням".
Вкотре ДЯКУЮ!!!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30
wig написав: clientage написав:
Смс там нашару
Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.
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