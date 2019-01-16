RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:15

  clientage написав:Смс там нашару

Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16

clientage
Сплутав з "логуванням".
Вкотре ДЯКУЮ!!!
V2
4
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 03.07.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

  wig написав:
  clientage написав:Смс там нашару

Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.

Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.
lel
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 10.12.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:35

  lel написав:Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.

Подтверждаю, у меня один месяц случился без оборота, ничего не взяли.

А вот если долг на РД погашен, а на начло месяца (когда и начисляют абонку) долг будет. Возьмут?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:45

wig
Я по заветам clientage, открыл кредитку 1го числа. И у меня начало месяца совпадает с РД ( индивидуальная дата). Гашу все до конца месяца.
lel
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 10.12.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:08

Супер )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27172
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2160 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53

  lel написав:wig
Я по заветам clientage, открыл кредитку 1го числа. И у меня начало месяца совпадает с РД ( индивидуальная дата). Гашу все до конца месяца.


И что, вообще не о каких дополнительных платах речь не идёт ?
У Вас «Card Blanche White», или «Card Blanche Online», или это с обеими картами такая схема работает ?
Igor3777
 
Повідомлень: 17
З нами з: 06.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06

  clientage написав:
  V2 написав:clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?

я ничо не плачу :wink:
см. viewtopic.php?p=4542000#p4542000
Советую подписывать договор по онлайн с 26 по 31 число, тогда ИД=1 число -- удобно для обнуления задолженности и страха :idea:


У Вас так по «Card Blanche Online», а по «Card Blanche White» так же, или нет ?
Igor3777
 
Повідомлень: 17
З нами з: 06.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1576157715781579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Computer, isen, Jonn, sergio_bender, slasva, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6647, 6648, 6649
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66481 8229772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 11:51
vollena71
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3356, 3357, 3358
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33579 4138973
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 11:41
AlexGor
А-Банк 1 ... 1133, 1134, 1135
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11346 1653719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 07:14
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.