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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:15
clientage написав:
Смс там нашару
Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
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wig
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:16
clientage
Сплутав з "логуванням".
Вкотре ДЯКУЮ!!!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30
wig написав: clientage написав:
Смс там нашару
Не на шару, а в счет абонки 25 грн. От которой не избавляет, даже, 3000 грн оборота.
Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.
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lel
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:35
lel написав:
Если погасить до РД - то ничего не платишь. Т.е грейс до 30 дней.
Подтверждаю, у меня один месяц случился без оборота, ничего не взяли.
А вот если долг на РД погашен, а на начло месяца (когда и начисляют абонку) долг будет. Возьмут?
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wig
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:45
wig
Я по заветам clientage, открыл кредитку 1го числа. И у меня начало месяца совпадает с РД ( индивидуальная дата). Гашу все до конца месяца.
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lel
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:08
Супер )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53
lel написав:wig
Я по заветам clientage, открыл кредитку 1го числа. И у меня начало месяца совпадает с РД ( индивидуальная дата). Гашу все до конца месяца.
И что, вообще не о каких дополнительных платах речь не идёт ?
У Вас «Card Blanche White», или «Card Blanche Online», или это с обеими картами такая схема работает ?
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Igor3777
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06
clientage написав: V2 написав:clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
я ничо не плачу
см. viewtopic.php?p=4542000#p4542000
Советую подписывать договор по онлайн с 26 по 31 число, тогда ИД=1 число -- удобно для обнуления задолженности и страха
У Вас так по «Card Blanche Online», а по «Card Blanche White» так же, или нет ?
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Igor3777
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