RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:20

Igor3777
Он же написал, что 1-го.
Vorlon
 
Повідомлень: 6340
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1577157815791580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, Hack-Stock, Kevin, klug, kostya77, ramaz, Surz, vollena71, Vorlon, Клиент_ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6647, 6648, 6649
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66482 8230248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 15:32
WachtAmRhein
Банк Глобус 1 ... 436, 437, 438
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4378 602192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 14:54
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3356, 3357, 3358
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33579 4139155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 11:41
AlexGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (292)
17.01.2019 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.