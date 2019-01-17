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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:20

Igor3777
Он же написал, что 1-го.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:25

  V2 написав:Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?

Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.


сегодня наконец глянул на что принудительно переводят. Держал мелочь на мелкие расходы, буду закрывать. :?
Амвросий
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  #<1 ... 1577157815791580
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