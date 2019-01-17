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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:20
Igor3777
Он же написал, что 1-го.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:25
V2 написав:
Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?
Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.
сегодня наконец глянул на что принудительно переводят. Держал мелочь на мелкие расходы, буду закрывать.
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