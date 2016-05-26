RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:20

Igor3777
Он же написал, что 1-го.
Vorlon
 
Повідомлень: 6399
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:25

  V2 написав:Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?

Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.


сегодня наконец глянул на что принудительно переводят. Держал мелочь на мелкие расходы, буду закрывать. :?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 26.02.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:45

  Амвросий написав:
  V2 написав:Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?

Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.


сегодня наконец глянул на что принудительно переводят. Держал мелочь на мелкие расходы, буду закрывать. :?

Где вы вычитали, что вход по СЭП платный В РАМКАХ ПРОДУКТУ "CARD BLANCHE DEBIT"
1.10 Поповнення і зарахування на поточний рахунок не тарифікується
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:02

Re: Идея Банк

Дякуючи банку, розширюю лексичний запас. Сьогодні прийшло повідомлення, яке застерігає від СМІШИНГА - розводок через СМС-ки.
Так би думав, що від сміятись:
Англичане любят
Есть на ужин пудинг,
Потому что пудинг —
Очень вкусный блюдинг.
Тот, кто любит пудинг
И часто ходит в гости,
Не бывает худинг,
А бывает толстинг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:04

  BBC написав:
  Амвросий написав:
  V2 написав:Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?

Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.


сегодня наконец глянул на что принудительно переводят. Держал мелочь на мелкие расходы, буду закрывать. :?

Где вы вычитали, что вход по СЭП платный В РАМКАХ ПРОДУКТУ "CARD BLANCHE DEBIT"
1.10 Поповнення і зарахування на поточний рахунок не тарифікується

Абонка 10 грн місяць.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27471
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:16

Абонка условно-платная научились схеме плякопастернака
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:05

Безплатність рахунку

Для того, щоб рахунок був безплатний, 10 чи 25 операцій потрібно зробити вже в січні - для безплатності з лютого ?
Doda
 
Повідомлень: 126
З нами з: 23.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:24

  Doda написав:Для того, щоб рахунок був безплатний, 10 чи 25 операцій потрібно зробити вже в січні - для безплатності з лютого ?


нет . с 1-го февраля же переводят.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 04.02.12
Подякував: 192 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:19

  Doda написав:Для того, щоб рахунок був безплатний, 10 чи 25 операцій потрібно зробити вже в січні - для безплатності з лютого ?

Лютий без плати. Плата з березня.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1577157815791580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: THB і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3375, 3376, 3377
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33767 4160898
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 19:26
ishvara
А-Банк 1 ... 1144, 1145, 1146
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11456 1669510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 19:12
ramaz
РВС Банк 1 ... 17, 18, 19
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
186 23737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 17:50
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.