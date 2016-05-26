Додано: Чет 24 січ, 2019 21:02

Дякуючи банку, розширюю лексичний запас. Сьогодні прийшло повідомлення, яке застерігає від СМІШИНГА - розводок через СМС-ки.

Так би думав, що від сміятись:

Англичане любят

Есть на ужин пудинг,

Потому что пудинг —

Очень вкусный блюдинг.

Тот, кто любит пудинг

И часто ходит в гости,

Не бывает худинг,

А бывает толстинг.

Не так добре з грошима, як погано без них.