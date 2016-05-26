Igor3777
Он же написал, что 1-го.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:25
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:45
Где вы вычитали, что вход по СЭП платный В РАМКАХ ПРОДУКТУ "CARD BLANCHE DEBIT"
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:02
Re: Идея Банк
Дякуючи банку, розширюю лексичний запас. Сьогодні прийшло повідомлення, яке застерігає від СМІШИНГА - розводок через СМС-ки.
Так би думав, що від сміятись:
Англичане любят
Есть на ужин пудинг,
Потому что пудинг —
Очень вкусный блюдинг.
Тот, кто любит пудинг
И часто ходит в гости,
Не бывает худинг,
А бывает толстинг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:04
Абонка 10 грн місяць.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:16
Абонка условно-платная научились схеме плякопастернака
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:05
Безплатність рахунку
Для того, щоб рахунок був безплатний, 10 чи 25 операцій потрібно зробити вже в січні - для безплатності з лютого ?
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:24
нет . с 1-го февраля же переводят.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:19
Лютий без плати. Плата з березня.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
|