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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:12

  Ethereum написав:Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...

По білявці 31, але завтра можна лише СЕПом з банків що день в день кидають або через касу по номеру рахунку.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:15

  Ethereum написав:Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...

Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число :cry: :cry:
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 03:13

Подскажите, у меня 25-28 коп берет % за пользование кред.лимитом. Завтра нужно загасить в 0 кредитную задолженность. Нужно дополнительно накинуть 30 коп? Или уже в след.месяце, когда пройдет биллинг? Не попаду на 25 грн, если кред.лимит будет равен доступной сумме?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:33

  clientage написав:
  Ethereum написав:Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...

Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число :cry: :cry:
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали 8)

А зачем вам страховка?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:47

  anikola13 написав:Подскажите, у меня 25-28 коп берет % за пользование кред.лимитом. Завтра нужно загасить в 0 кредитную задолженность. Нужно дополнительно накинуть 30 коп? Или уже в след.месяце, когда пройдет биллинг? Не попаду на 25 грн, если кред.лимит будет равен доступной сумме?

Не нужно, платите ровно в ноль
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:14

  BBC написав:
  clientage написав:
  Ethereum написав:Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...

Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число :cry: :cry:
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали 8)

А зачем вам страховка?

Без страховки не выдавали кредитку.
lel
 
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