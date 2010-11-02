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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:12
Ethereum написав:
Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...
По білявці 31, але завтра можна лише СЕПом з банків що день в день кидають або через касу по номеру рахунку.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:15
Ethereum написав:
Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...
Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 січ, 2019 03:13
Подскажите, у меня 25-28 коп берет % за пользование кред.лимитом. Завтра нужно загасить в 0 кредитную задолженность. Нужно дополнительно накинуть 30 коп? Или уже в след.месяце, когда пройдет биллинг? Не попаду на 25 грн, если кред.лимит будет равен доступной сумме?
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anikola13
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Додано: Чет 31 січ, 2019 08:33
clientage написав: Ethereum написав:
Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...
Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали
А зачем вам страховка?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 08:47
anikola13 написав:
Подскажите, у меня 25-28 коп берет % за пользование кред.лимитом. Завтра нужно загасить в 0 кредитную задолженность. Нужно дополнительно накинуть 30 коп? Или уже в след.месяце, когда пройдет биллинг? Не попаду на 25 грн, если кред.лимит будет равен доступной сумме?
Не нужно, платите ровно в ноль
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:14
BBC написав: clientage написав: Ethereum написав:
Хто з добрих людей підскаже: 30го останній день грейсу чи 31го? Бо смс пише до 30го в онлайні 31го...
Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали
А зачем вам страховка?
Без страховки не выдавали кредитку.
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lel
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