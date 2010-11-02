По білявці 31, але завтра можна лише СЕПом з банків що день в день кидають або через касу по номеру рахунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:12
По білявці 31, але завтра можна лише СЕПом з банків що день в день кидають або через касу по номеру рахунку.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:15
Смотрите в ИБ
У всех новеньких щас грейс индивидуально расчиты, в зависимости от даты оформления договора формируется ИД.
У меня вот грейс по 12е число
Но я гашусь по последний рабочий день месяца, шобы страховку не насчитали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 січ, 2019 03:13
Подскажите, у меня 25-28 коп берет % за пользование кред.лимитом. Завтра нужно загасить в 0 кредитную задолженность. Нужно дополнительно накинуть 30 коп? Или уже в след.месяце, когда пройдет биллинг? Не попаду на 25 грн, если кред.лимит будет равен доступной сумме?
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:33
А зачем вам страховка?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:47
Не нужно, платите ровно в ноль
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:14
Без страховки не выдавали кредитку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:27
lel
Відмовтеся зараз від страховки
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:48
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:26
Re: Идея Банк
А кто подскажет следующее.
Интересует открытие депозита и клиент банка. Что по чем и какие подводные камни? Депозит старт на 18% грн
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:28
Re: Идея Банк
Шановне товариство!
Через скільки часу після подання заявки на сайті на картку "КардБланшОнлайн" телефонує Ідея?
Іншими словами, як дізнатись - кредитку погодили чи ні?
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