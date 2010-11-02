Счас не получится, тарифы разные со страховкой и без. Только закрывать первую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30
dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом
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