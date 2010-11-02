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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03

  Betis_ck написав:lel

Відмовтеся зараз від страховки

Счас не получится, тарифы разные со страховкой и без. Только закрывать первую.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28

  V2 написав:Шановне товариство!
Через скільки часу після подання заявки на сайті на картку "КардБланшОнлайн" телефонує Ідея?
Іншими словами, як дізнатись - кредитку погодили чи ні?

В робочий час - практично моментально.
Дізнаєтесь під час дзвінка після допиту кол-центром :)
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30

dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом :roll:
V2
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