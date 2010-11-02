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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03
Betis_ck написав:lel
Відмовтеся зараз від страховки
Счас не получится, тарифы разные со страховкой и без. Только закрывать первую.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28
V2 написав:
Шановне товариство!
Через скільки часу після подання заявки на сайті на картку "КардБланшОнлайн" телефонує Ідея?
Іншими словами, як дізнатись - кредитку погодили чи ні?
В робочий час - практично моментально.
Дізнаєтесь під час дзвінка після допиту кол-центром
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dengon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30
dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом
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V2
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