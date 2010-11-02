Счас не получится, тарифы разные со страховкой и без. Только закрывать первую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30
dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:33
Да? А я вот подумываю от своих 33600 отказаться по той же причине... В декабре мне сказали нет возможности открыть при уже имеющейся КБВ. Думал, может закрытие поможет... Но перезванивать ИМХО должны в любом случае.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:52
V2 якщо навіть не телефонували, то може щось на сайті не спрацювало? Я б ще раз спробував.
31.01. якраз теж подавався на Онлайн. Вже маю звичайну White з лімітом на 40 тис. Перетелефонували, влаштували допит-лайт. Прохав 10 тис без страхування. Відмовили.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:56
dengon
Не планируете от CBW отказаться?
Кто отказывался - когда справку о закрытии дают? Через сколько дней после подачи заявления? Или сразу?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:59
dengon , Vorlon
в Ідеї "свинорилів" за версту відчувають ))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00
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