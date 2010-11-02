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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03

  Betis_ck написав:lel

Відмовтеся зараз від страховки

Счас не получится, тарифы разные со страховкой и без. Только закрывать первую.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28

  V2 написав:Шановне товариство!
Через скільки часу після подання заявки на сайті на картку "КардБланшОнлайн" телефонує Ідея?
Іншими словами, як дізнатись - кредитку погодили чи ні?

В робочий час - практично моментально.
Дізнаєтесь під час дзвінка після допиту кол-центром :)
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30

dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:33

  V2 написав:dengon
Не зателефонували ...
Дивна Ідея, відмовився від Білявки з лімітом під 80 тис., а вона не запропонувала Онлайн навіть з мінімальним лімітом :roll:

Да? А я вот подумываю от своих 33600 отказаться по той же причине... В декабре мне сказали нет возможности открыть при уже имеющейся КБВ. Думал, может закрытие поможет... Но перезванивать ИМХО должны в любом случае.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:52

V2 якщо навіть не телефонували, то може щось на сайті не спрацювало? Я б ще раз спробував.
31.01. якраз теж подавався на Онлайн. Вже маю звичайну White з лімітом на 40 тис. Перетелефонували, влаштували допит-лайт. Прохав 10 тис без страхування. Відмовили.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:56

dengon
Не планируете от CBW отказаться?

Кто отказывался - когда справку о закрытии дают? Через сколько дней после подачи заявления? Или сразу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:59

dengon , Vorlon

в Ідеї "свинорилів" за версту відчувають ))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00

  Vorlon написав:dengon
Не планируете от CBW отказаться?

Нет, много ем в кафе :)

Betis_ck у меня те же подозрения :)
dengon
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