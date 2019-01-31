RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:27

Re: Идея Банк

иб у меня одного не пашет?
Блин, пол дня прошло, а идея так и не оклемалась :(
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 8989
З нами з: 23.01.13
Подякував: 260 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:45

  Betis_ck написав:
  Vorlon написав:Betis_ck
Если откажусь - шансы же повысятся? :roll:


Не знаю, візьміть краще fishback від Авалю, перший місяць просто жир.
Сорі за офтоп.


Наскільки складно отримати?

з.і. Ідея таки кинула з картками - білявку з лімітом під 80 тис. закрив, онлайн - не дали :evil:
V2
4
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:46

V2
Сколько времени прошло от момента закрытия до подачи заявки?
Vorlon
 
Повідомлень: 6428
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:48

  Vorlon написав:V2
Сколько времени прошло от момента закрытия до подачи заявки?


2 робочі дні.
V2
4
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:50

V2
ИМХО слишком мало!
Vorlon
 
Повідомлень: 6428
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:51

  Vorlon написав:V2
ИМХО слишком мало!


Думав навпаки - по гарячих слідах, поки бачать ліміт по попередній картці.
V2
4
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1580158115821583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Kevin, Oktawa, sens, slasva, wig і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6711, 6712, 6713
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67124 8287199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 14:22
Alfa_Bank
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1595 346664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:25
unex_bank_press
Банк Альянс 1 ... 45, 46, 47
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
460 58554
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 12:34
BankAlliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12077)
01.02.2019 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.