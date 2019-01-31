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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:27
иб у меня одного не пашет?
Блин, пол дня прошло, а идея так и не оклемалась
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:45
Betis_ck написав: Vorlon написав:Betis_ck
Если откажусь - шансы же повысятся?
Не знаю, візьміть краще fishback від Авалю, перший місяць просто жир.
Сорі за офтоп.
Наскільки складно отримати?
з.і. Ідея таки кинула з картками - білявку з лімітом під 80 тис. закрив, онлайн - не дали
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V2
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:46
V2
Сколько времени прошло от момента закрытия до подачи заявки?
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:48
Vorlon написав:V2
Сколько времени прошло от момента закрытия до подачи заявки?
2 робочі дні.
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V2
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:50
V2
ИМХО слишком мало!
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:51
Vorlon написав:V2
ИМХО слишком мало!
Думав навпаки - по гарячих слідах, поки бачать ліміт по попередній картці.
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V2
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