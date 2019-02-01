|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:08
Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18
Інкогніто написав:
DEBIT GREEN FUND DEP
DEBIT GREEN FUND DEP а це що у вас була за птиця що ви її закрили?
-
stargazer
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67158
|8289722
|
П'ят 01 лют, 2019 22:21
Vorlon
|
|33806
|4165144
|
|
|11498
|1674144
|