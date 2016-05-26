Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:08
Re: Идея Банк
Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18
Re: Идея Банк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:27
Re: Идея Банк
Мені закрили картку навіть нічого не повідомивши,в ібанку вже нічого немає
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