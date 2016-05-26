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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:08

Re: Идея Банк

Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18

Re: Идея Банк

  Інкогніто написав:DEBIT GREEN FUND DEP

DEBIT GREEN FUND DEP а це що у вас була за птиця що ви її закрили?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:27

Re: Идея Банк

Мені закрили картку навіть нічого не повідомивши,в ібанку вже нічого немає
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 00:32

Re: Идея Банк

Вот интересно, если гороховский говорит, что они получают 1.2% от транзакций и готовы ими делиться в виде кэшбэка, то как идея живет выплачивая кэшбэк в 2 и 3 процента не имея больше никаких преимуществ (интернет банк, google pay, ...)

Думаю ей пользуются только ради кэшбэка
renegade
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 00:43

  renegade написав:Вот интересно, если гороховский говорит, что они получают 1.2% от транзакций и готовы ими делиться в виде кэшбэка, то как идея живет выплачивая кэшбэк в 2 и 3 процента не имея больше никаких преимуществ (интернет банк, google pay, ...)

Думаю ей пользуются только ради кэшбэка

ИБ Идеи поудобнее поделки от монобанды.
Карта с чипом и пейпассом (именная) бесплатно. Плюс у Идеи куча клиентов, в т.ч. форумчан выбирает тариф со страховкой (не понимаю зачем)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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