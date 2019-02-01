Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:08
Re: Идея Банк
Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18
Re: Идея Банк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:27
Re: Идея Банк
Мені закрили картку навіть нічого не повідомивши,в ібанку вже нічого немає
Додано: Суб 02 лют, 2019 00:32
Re: Идея Банк
Вот интересно, если гороховский говорит, что они получают 1.2% от транзакций и готовы ими делиться в виде кэшбэка, то как идея живет выплачивая кэшбэк в 2 и 3 процента не имея больше никаких преимуществ (интернет банк, google pay, ...)
Думаю ей пользуются только ради кэшбэка
Додано: Суб 02 лют, 2019 00:43
ИБ Идеи поудобнее поделки от монобанды.
Карта с чипом и пейпассом (именная) бесплатно. Плюс у Идеи куча клиентов, в т.ч. форумчан выбирает тариф со страховкой (не понимаю зачем)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 02 лют, 2019 02:44
Re: Идея Банк
ИБ уровня 2000х годов. В выписке приходится извращаться, чтобы понять что там. Другие сервисы отсутствуют.
Кэшбэк платят банки для привлечения клиентов и показать как удобно пользоваться банком. Для этого нужно вливать средства и это долго продолжаться не может.
Но в Идее же ничего не развивается. Уберут кэшбэк и всё - банк неконкурентоспособен.
Додано: Суб 02 лют, 2019 07:49
Re: Идея Банк
Все просто,кешбек копійки від банку. Якщо не вкладаєшся у пільговий період,тоді банка зробить набагато більше. Не доплатив 130грн,то мені вліпили 147 грн відсотків,ось і вся модель
Додано: Суб 02 лют, 2019 08:16
Re: Идея Банк
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