По FUND, судя по тарифам абонки похоже нету, но вход бесплатный теперь только картой на терминале в кассе, все остальные пополнения 0.5%. Плюс вывод через инет банкинг тоже 0.5%. Стоимость допки выросла до 75 грн. Плюс плата 50 грн/мес за "рахунок яким не користуються" (180 дней без операций оплаты или поступления).
Пока думаю, если абонки действительно нет, может оставлю.
BBC написав:Я пока поработаю по схеме плякапостернака с картой.
renegade написав:ИБ уровня 2000х годов. В выписке приходится извращаться, чтобы понять что там. Другие сервисы отсутствуют.
Но в Идее же ничего не развивается.
инет банкинг в идее с точки зрения удобства вполне нормальный. Суммы показывает как есть, с этим проблем не было.
Вот в пивденном там выписка действительно кривая плюс какие-то мутные приколы с временными блокировками, из-за чего суммы отображаются не те, которые на самом деле. Нужно вручную параллельный трекинг вести и сверять. Экспорта в PDF нет. Вот это действительно уровень 2000х годов.
В банковском деле лучшее враг хорошего, пока что все "улучшения" ничего хорошего не приносили...
Амвросий если был тарифный пакет выгодный - то DEBIT GREEN новый пакет будет (условно-платный)(5000 грн на счету по 8 процентов достаточно держать или на 1000 грн оплату в интерне-банке,заход бесплатный,тогда без абонплаты), если депозитный был то переведут в DEBIT GREEN FUND,который без абонплаты