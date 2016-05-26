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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1582158315841585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:32

  Інкогніто написав:Закрив у відділенні Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
доступ в банкинг і рахунок в банкингу поки ще є


вот и у меня такой-же в инет банкинге светится. Только не ясно - это DEBIT GREEN или DEBIT GREEN FUND?

По FUND, судя по тарифам абонки похоже нету, но вход бесплатный теперь только картой на терминале в кассе, все остальные пополнения 0.5%. Плюс вывод через инет банкинг тоже 0.5%. Стоимость допки выросла до 75 грн. Плюс плата 50 грн/мес за "рахунок яким не користуються" (180 дней без операций оплаты или поступления).

Пока думаю, если абонки действительно нет, может оставлю.

  BBC написав:Я пока поработаю по схеме плякапостернака с картой.


что за схема? :roll:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 07:42

  renegade написав:ИБ уровня 2000х годов. В выписке приходится извращаться, чтобы понять что там. Другие сервисы отсутствуют.

Но в Идее же ничего не развивается.


инет банкинг в идее с точки зрения удобства вполне нормальный. Суммы показывает как есть, с этим проблем не было.

Вот в пивденном там выписка действительно кривая плюс какие-то мутные приколы с временными блокировками, из-за чего суммы отображаются не те, которые на самом деле. Нужно вручную параллельный трекинг вести и сверять. Экспорта в PDF нет. Вот это действительно уровень 2000х годов. :)

В банковском деле лучшее враг хорошего, пока что все "улучшения" ничего хорошего не приносили... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:15

Амвросий если был тарифный пакет выгодный - то DEBIT GREEN новый пакет будет (условно-платный)(5000 грн на счету по 8 процентов достаточно держать или на 1000 грн оплату в интерне-банке,заход бесплатный,тогда без абонплаты), если депозитный был то переведут в DEBIT GREEN FUND,который без абонплаты
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:26

Re: Идея Банк

  stellassvitonline написав:если депозитный был то переведут в DEBIT GREEN FUND,который без абонплаты


5 грн. смс-ки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:33

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  stellassvitonline написав:если депозитный был то переведут в DEBIT GREEN FUND,который без абонплаты


5 грн. смс-ки
В отделении сказали смс 10 грн
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:48

  Інкогніто написав:
Ой+ написав:
  stellassvitonline написав:если депозитный был то переведут в DEBIT GREEN FUND,который без абонплаты


5 грн. смс-ки
В отделении сказали смс 10 грн



в різних карт-продуктах різні СМС комісії (0, 5, 10 грн)

https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... ebit-fund/
+50грн !
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greenozon
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