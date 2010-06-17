Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:53

Шановні Клієнти,

повідомляємо Вас, про підключення АТ «Ідея Банк» до системи BankID Національного банку України, яке спрямоване на реалізацію електронної дистанційної ідентифікації клієнтів-фізичних осіб та надання громадянам України дистанційного доступу до державних, адміністративних, комерційних та інших послуг.

Від тепер користувачі інтернет-банкінгу, не виходячи з дому чи офісу, зможуть дистанційно отримувати необхідні їм послуги на державних веб-порталах адміністративних послуг та комерційних веб-порталах, що підключені до системи BankID НБУ (отримання довідок, витягів, подання заяв і т.п.)



Для користування сервісом BankID НБУ необхідно:

1. На порталі адміністративних послуг (який підключений до системи BankID) обрати ідентифікацію/верифікацію/реєстрацію з використанням BankID НБУ

2. На сторінці сервісу BankID НБУ обрати Ідея Банк

3. На сторінці авторизації Ідея Банк ввести свій логін та пароль від інтернет-банкінгу

4. В разі успішної авторизації, портал адміністративних послуг доступний до замовлення необхідної послуги

промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»