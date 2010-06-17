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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1583158415851586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:38

Re: Идея Банк

  maxprofit написав:СМС відключається
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:53

Шановні Клієнти,
повідомляємо Вас, про підключення АТ «Ідея Банк» до системи BankID Національного банку України, яке спрямоване на реалізацію електронної дистанційної ідентифікації клієнтів-фізичних осіб та надання громадянам України дистанційного доступу до державних, адміністративних, комерційних та інших послуг.
Від тепер користувачі інтернет-банкінгу, не виходячи з дому чи офісу, зможуть дистанційно отримувати необхідні їм послуги на державних веб-порталах адміністративних послуг та комерційних веб-порталах, що підключені до системи BankID НБУ (отримання довідок, витягів, подання заяв і т.п.)

Для користування сервісом BankID НБУ необхідно:
1. На порталі адміністративних послуг (який підключений до системи BankID) обрати ідентифікацію/верифікацію/реєстрацію з використанням BankID НБУ
2. На сторінці сервісу BankID НБУ обрати Ідея Банк
3. На сторінці авторизації Ідея Банк ввести свій логін та пароль від інтернет-банкінгу
4. В разі успішної авторизації, портал адміністративних послуг доступний до замовлення необхідної послуги
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 08:37

Re: Идея Банк

А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 08:57

  Igor3777 написав:А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?

возможно
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:14

  Stringer написав:
  Igor3777 написав:А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?

возможно


А с кредитным лимитом тогда как на них ?
На обе нальють ?
Igor3777
 
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