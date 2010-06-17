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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:38
Re: Идея Банк
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:53
Шановні Клієнти,
повідомляємо Вас, про підключення АТ «Ідея Банк» до системи BankID Національного банку України, яке спрямоване на реалізацію електронної дистанційної ідентифікації клієнтів-фізичних осіб та надання громадянам України дистанційного доступу до державних, адміністративних, комерційних та інших послуг.
Від тепер користувачі інтернет-банкінгу, не виходячи з дому чи офісу, зможуть дистанційно отримувати необхідні їм послуги на державних веб-порталах адміністративних послуг та комерційних веб-порталах, що підключені до системи BankID НБУ (отримання довідок, витягів, подання заяв і т.п.)
Для користування сервісом BankID НБУ необхідно:
1. На порталі адміністративних послуг (який підключений до системи BankID) обрати ідентифікацію/верифікацію/реєстрацію з використанням BankID НБУ
2. На сторінці сервісу BankID НБУ обрати Ідея Банк
3. На сторінці авторизації Ідея Банк ввести свій логін та пароль від інтернет-банкінгу
4. В разі успішної авторизації, портал адміністративних послуг доступний до замовлення необхідної послуги
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Додано: Суб 09 лют, 2019 08:37
Re: Идея Банк
А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?
Додано: Суб 09 лют, 2019 08:57
возможно
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Додано: Суб 09 лют, 2019 09:14
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:43
Не всем дадут вторую карту. Мне вот отказали. Но Blue усиленно предлагали
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:51
В апреле заканчивается срок действия КБВ. Какая процедура перевыпуска? На кредитной точке не получить?
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:01
Re: Идея Банк
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:06
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