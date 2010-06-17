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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:20
V2 написав: Vorlon написав:
Не всем дадут вторую карту. Мне вот отказали. Но Blue усиленно предлагали
Закрив Вайт з лімітом під 80 тис. грн., щоб отриммати Онлайн.
Онлайн не дали
Не хочуть,тоді знайдіть інший банк. Вони люблять міняти правила під себе.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:22
Igor3777 написав:
А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?
У меня было одновременно Card Blanche Online (10к) и Card Blanche White (42к). Но так как КБВ лежала на полке более года, на ней обнулили кред лимит.
Онлайн остался. Работаю с ним.
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