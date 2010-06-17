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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1584158515861587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:20

  V2 написав:
  Vorlon написав:Не всем дадут вторую карту. Мне вот отказали. Но Blue усиленно предлагали


Закрив Вайт з лімітом під 80 тис. грн., щоб отриммати Онлайн.
Онлайн не дали :(

Не хочуть,тоді знайдіть інший банк. Вони люблять міняти правила під себе.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:22

  Igor3777 написав:А оформлял себе кто то сразу 2 кредитки Card Blanche Online и Card Blanche White, так возможно вообще сделать ?

У меня было одновременно Card Blanche Online (10к) и Card Blanche White (42к). Но так как КБВ лежала на полке более года, на ней обнулили кред лимит.
Онлайн остался. Работаю с ним.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:09

  anikola13 написав:В апреле заканчивается срок действия КБВ. Какая процедура перевыпуска? На кредитной точке не получить?
Аналогичный вопрос (разве что в отделение могу подойти) + есть допка именная, тоже до апреля. Будет ли она по прежнему бесплатной? Не "улучшат" ли пакет под шумок? Карта открывалась в 2016-м, условия - расчетная дата по календарному месяцу, страховок нет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25

Re: Идея Банк

При перевыпуске КК так же отказываются изменить тариф?
Размер имеет значение.
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