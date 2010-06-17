Не хочуть,тоді знайдіть інший банк. Вони люблять міняти правила під себе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:20
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:22
У меня было одновременно Card Blanche Online (10к) и Card Blanche White (42к). Но так как КБВ лежала на полке более года, на ней обнулили кред лимит.
Онлайн остался. Работаю с ним.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:09
Аналогичный вопрос (разве что в отделение могу подойти) + есть допка именная, тоже до апреля. Будет ли она по прежнему бесплатной? Не "улучшат" ли пакет под шумок? Карта открывалась в 2016-м, условия - расчетная дата по календарному месяцу, страховок нет.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25
Re: Идея Банк
При перевыпуске КК так же отказываются изменить тариф?
Размер имеет значение.
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