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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:17
Квесторе_поверніться написав:
Поляк в мінус не заганяє по карті?
Легко. Мав такий досвід.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15
Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.
Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
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VYu
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:21
VYu написав:
Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.
Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
Податок з прибутку сплачений?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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