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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1586158715881589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 239
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:17

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:Поляк в мінус не заганяє по карті?


Легко. Мав такий досвід.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15

Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.

Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:21

  VYu написав:Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.

Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.

Податок з прибутку сплачений? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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