Легко. Мав такий досвід.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:17
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15
Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:21
Податок з прибутку сплачений?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
Ще трохи бентежить Ваші Без ПДФО, ви ж не заробітну плату виплачуєте а прибуток перекантовуєте на інший рахунок.
Тоді ще можна написати без ЄСВ.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:10
Та можна й "Без ПДВ" викинути, мабуть. Але ж моє питання про інше: чому "Ідея" нібито вважає за обов'язкове призначення платежу, що я навів вище, і чи можна це ігнорувати та писати у призначенні щось інше.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25
Re: Идея Банк
Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.
Гриценко...наш Президент
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