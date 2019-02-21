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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:17
Квесторе_поверніться написав:
Поляк в мінус не заганяє по карті?
Легко. Мав такий досвід.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15
Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.
Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
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VYu
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:21
VYu написав:
Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.
Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
Податок з прибутку сплачений?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05
Квесторе_поверніться написав:
Податок з прибутку сплачений?
Этого никогда не писал, но да, формулировка знакомая
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VYu
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
VYu написав: Квесторе_поверніться написав:
Податок з прибутку сплачений?
Этого никогда не писал, но да, формулировка знакомая
.
Ще трохи бентежить Ваші Без ПДФО, ви ж не заробітну плату виплачуєте а прибуток перекантовуєте на інший рахунок.
Тоді ще можна написати без ЄСВ.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:10
Квесторе_поверніться написав:
Ще трохи бентежить Ваші Без ПДФО, ви ж не заробітну плату виплачуєте а прибуток перекантовуєте на інший рахунок.
Тоді ще можна написати без ЄСВ.
Та можна й "Без ПДВ" викинути, мабуть. Але ж моє питання про інше: чому "Ідея" нібито вважає за обов'язкове призначення платежу, що я навів вище
, і чи можна це ігнорувати та писати у призначенні щось інше.
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VYu
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25
VYu написав:
чому "Ідея" нібито вважає за обов'язкове призначення платежу, що я навів вище
Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:56
Квесторе_поверніться написав:
Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.
Ймовірно так.
Як вважаєте: якщо не буду це повторювати й напишу, що пропонував, платіж не дійде?
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VYu
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:12
VYu написав: Квесторе_поверніться написав:
Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.
Ймовірно так.
Як вважаєте: якщо не буду це повторювати й напишу, що пропонував, платіж не дійде?
Чому не дійде, дійде. В призначенні платежу повинен бути компроміс з тим що хоче банка і що хочете Ви прописати. Що для Вас суттєве те і залиште.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12
Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?
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