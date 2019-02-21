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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 240
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:17

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:Поляк в мінус не заганяє по карті?


Легко. Мав такий досвід.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15

Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.

Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:21

  VYu написав:Господа, а вот у "Идеи" на выданной мне выписке-уведомлении написано, что для перевода денег снаружи
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №2620..., Прізвище Ім'я По-батькові, <ід. код>.

Но счёт, ФИО, код в платёжном поручении есть и так, в соответствующих графах, и зачем их повторять в призначенні, непонятно. Как думаете, могу я вместо этого написать что-то другое? Скажем,
Перерах. власн. прибутку ФОП за 01/2019 на поточн. рах. Прізвище Ім'я По-батькові. Без ПДФО. Без ПДВ.

Податок з прибутку сплачений? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05

  Квесторе_поверніться написав:Податок з прибутку сплачений? :wink:

Этого никогда не писал, но да, формулировка знакомая :D.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56

  VYu написав:
  Квесторе_поверніться написав:Податок з прибутку сплачений? :wink:

Этого никогда не писал, но да, формулировка знакомая :D.

Ще трохи бентежить Ваші Без ПДФО, ви ж не заробітну плату виплачуєте а прибуток перекантовуєте на інший рахунок.
Тоді ще можна написати без ЄСВ.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:10

  Квесторе_поверніться написав:Ще трохи бентежить Ваші Без ПДФО, ви ж не заробітну плату виплачуєте а прибуток перекантовуєте на інший рахунок.
Тоді ще можна написати без ЄСВ.

Та можна й "Без ПДВ" викинути, мабуть. Але ж моє питання про інше: чому "Ідея" нібито вважає за обов'язкове призначення платежу, що я навів вище, і чи можна це ігнорувати та писати у призначенні щось інше.
VYu
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25

Re: Идея Банк

  VYu написав:чому "Ідея" нібито вважає за обов'язкове призначення платежу, що я навів вище

Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:56

  Квесторе_поверніться написав:Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.

Ймовірно так.
Як вважаєте: якщо не буду це повторювати й напишу, що пропонував, платіж не дійде?
VYu
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:12

  VYu написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так Ідея хоче щоб менше помилок в платьожці було. І якщо ІПН квазати та номер рахунку (повторене 2 рази) однозначно ідентифіє імярека і грошенята зайдуть куди слід.

Ймовірно так.
Як вважаєте: якщо не буду це повторювати й напишу, що пропонував, платіж не дійде?

Чому не дійде, дійде. В призначенні платежу повинен бути компроміс з тим що хоче банка і що хочете Ви прописати. Що для Вас суттєве те і залиште.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12

Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?
кеннек
 
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