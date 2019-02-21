кеннек написав:Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?
И шо, без страховки выцыганили Білявку? А дата договора какая в ИБ указана, тоже 21е? Шобы без абонки -- на крайняк нуна загасить всю текущую задолженность (а не тока в грейсе) по 21е рабочее число. Про 3000, то песенка для офлайн-Білявки. Кэшбэк начисляют по факту проводок покупок по счету по последний рабочий день тек. месяца, поэтому 10% КБ вы можете слупить тока по проводке покупки по 28 фев.
кеннек написав:Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?
И шо, без страховки выцыганили Білявку? А дата договора какая в ИБ указана, тоже 21е? Шобы без абонки -- на крайняк нуна загасить всю текущую задолженность (а не тока в грейсе) по 21е рабочее число. Про 3000, то песенка для офлайн-Білявки. Кэшбэк начисляют по факту проводок покупок по счету по последний рабочий день тек. месяца, поэтому 10% КБ вы можете слупить тока по проводке покупки по 28 фев.
Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.
кеннек написав: Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.
кеннек написав: Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.