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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 240
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:20

  кеннек написав:Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?

И шо, без страховки выцыганили Білявку?
А дата договора какая в ИБ указана, тоже 21е?
Шобы без абонки -- на крайняк нуна загасить всю текущую задолженность (а не тока в грейсе) по 21е рабочее число. Про 3000, то песенка для офлайн-Білявки.
Кэшбэк начисляют по факту проводок покупок по счету по последний рабочий день тек. месяца, поэтому 10% КБ вы можете слупить тока по проводке покупки по 28 фев.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:44

  clientage написав:
  кеннек написав:Отримав вчора(21) КБВ онлайн. Щоб уникнути абонплати треба щоб не було заборгованності на кінець місяця чи на 21 число? Або тратити більше 3000 грн. В який період? Першу покупку(10%КБ) треба зробити до 1 чи до 21 березня?

И шо, без страховки выцыганили Білявку?
А дата договора какая в ИБ указана, тоже 21е?
Шобы без абонки -- на крайняк нуна загасить всю текущую задолженность (а не тока в грейсе) по 21е рабочее число. Про 3000, то песенка для офлайн-Білявки.
Кэшбэк начисляют по факту проводок покупок по счету по последний рабочий день тек. месяца, поэтому 10% КБ вы можете слупить тока по проводке покупки по 28 фев.

Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.
кеннек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:57

  кеннек написав: Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.

Так это у вас, похоже, обычная КБВ. В интернет-банкинге такое пишет http://prntscr.com/mom2m2 ?
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:04

  dengon написав:
  кеннек написав: Получал на точке продаж. Сначала документы пришли со страховкой, но я отказался. Потом они переиграли и через минут 20 уже получил без страховки. Дата договора 21. В тарифах, которые пришли с договором, пунктик про 3000 был, ана сайте нет.

Так это у вас, похоже, обычная КБВ. В интернет-банкинге такое пишет http://prntscr.com/mom2m2 ?

Пока не появилась, а в договоре CARD BLANCHE ONLINE ID.
кеннек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:08

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ShtormK
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