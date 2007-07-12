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Идея Банк
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:10
lel написав: Ой+ написав:
До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.
Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.
В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні.
Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом.
З вкладки рахунку КБВ також вижбурює.
Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31
Ой+ написав:
В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів
Везде почистить кукки,
...помыть руки, и почистить кулеры компов, всех-всех
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31
Ой+ написав: lel написав: Ой+ написав:
До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.
Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.
В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні.
Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом.
З вкладки рахунку КБВ також вижбурює.
Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?
Можно
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:05
clientage написав:
Везде почистить кукки,
...помыть руки, и почистить кулеры компов, всех-всех
Вже зайшов переказ з альфи на КБВ, так що тепер місяць байдуже до ідейного ІБ. Але враження, що не завжди він працює адекватно. Часто можна побачити, що все порожньо депозити, картки...
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:09
Вопрос бывшим владельцам пакета "Выгодный", которых с 1 февраля перевели на Карт Бланш Дебит Грин, при этом не выполнявшим в феврале условия для бесплатного обслуживания: с вас 10 грн за обслуживание в феврале сняли? В тарифах написано, что комиссия начинает взиматься только со следующего месяца после подключения. Звонил на горячую линию в феврале, сказали, что за февраль комиссии не будет, но вижу, что все-таки взяли. У всех так? Кто-нибудь обращался за разъяснениями в банк? Правильно, что взяли комиссию, или нет?
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