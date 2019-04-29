Ой+ написав:До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.
Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.
В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні. Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом. З вкладки рахунку КБВ також вижбурює. Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?
Ой+ написав:До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.
Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.
В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні. Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом. З вкладки рахунку КБВ також вижбурює. Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?
Вопрос бывшим владельцам пакета "Выгодный", которых с 1 февраля перевели на Карт Бланш Дебит Грин, при этом не выполнявшим в феврале условия для бесплатного обслуживания: с вас 10 грн за обслуживание в феврале сняли? В тарифах написано, что комиссия начинает взиматься только со следующего месяца после подключения. Звонил на горячую линию в феврале, сказали, что за февраль комиссии не будет, но вижу, что все-таки взяли. У всех так? Кто-нибудь обращался за разъяснениями в банк? Правильно, что взяли комиссию, или нет?
candidat написав:Вопрос бывшим владельцам пакета "Выгодный", которых с 1 февраля перевели на Карт Бланш Дебит Грин, при этом не выполнявшим в феврале условия для бесплатного обслуживания: с вас 10 грн за обслуживание в феврале сняли? В тарифах написано, что комиссия начинает взиматься только со следующего месяца после подключения. Звонил на горячую линию в феврале, сказали, что за февраль комиссии не будет, но вижу, что все-таки взяли. У всех так? Кто-нибудь обращался за разъяснениями в банк? Правильно, что взяли комиссию, или нет?
правильно - надо было сразу закрывать после получения последнего кешбека
Есть КБВ на руках с минусом на 30.04., который был сформирован в апреле (т.к. на 31.03. карта в "+"). Из-за длинных выходных не успел зачислить погашение под "ноль" из Приват24. Что завтра, 01.05., произойдет? Штрафы? Пени?
alex_2013 написав:Есть КБВ на руках с минусом на 30.04., который был сформирован в апреле (т.к. на 31.03. карта в "+"). Из-за длинных выходных не успел зачислить погашение под "ноль" из Приват24. Что завтра, 01.05., произойдет? Штрафы? Пени?
Аналогічна ситуація. Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.