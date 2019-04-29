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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1606160716081609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 242
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:10

  lel написав:
  Ой+ написав:До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.

Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.


В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні.
Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом.
З вкладки рахунку КБВ також вижбурює. :?
Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів

Везде почистить кукки,
...помыть руки, и почистить кулеры компов, всех-всех :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31

  Ой+ написав:
  lel написав:
  Ой+ написав:До 26-го гасити КБВ, а другий місяць не можу зайти в ІБ у ВК з різних компів, щоб зняти, то що там є, бо зразу вивалююсь з ІБ.

Только что успешно зашел. Посмотрел и записал задолженность. Хром.


В ІБ захожу, але як тільки у "Вільні кошти/онлайн", або у будь який інший депо, зразу вилітаю з ІБ. З різних 4 браузерів двох компів. Гасив ззовні.
Місяць назад були проблеми з ІБ пов'язані з провайдером укртелекомом.
З вкладки рахунку КБВ також вижбурює. :?
Термін КБВ закінчується, але є додаткова, чи треба все ж таки ще і основну робити, чи можна тільки допкою обмежитись. Хтось уже стикався?

Можно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:05

Re: Идея Банк

  clientage написав:Везде почистить кукки,
...помыть руки, и почистить кулеры компов, всех-всех


Вже зайшов переказ з альфи на КБВ, так що тепер місяць байдуже до ідейного ІБ. Але враження, що не завжди він працює адекватно. Часто можна побачити, що все порожньо депозити, картки...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:09

Вопрос бывшим владельцам пакета "Выгодный", которых с 1 февраля перевели на Карт Бланш Дебит Грин, при этом не выполнявшим в феврале условия для бесплатного обслуживания: с вас 10 грн за обслуживание в феврале сняли? В тарифах написано, что комиссия начинает взиматься только со следующего месяца после подключения. Звонил на горячую линию в феврале, сказали, что за февраль комиссии не будет, но вижу, что все-таки взяли. У всех так? Кто-нибудь обращался за разъяснениями в банк? Правильно, что взяли комиссию, или нет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:28

  candidat написав:Вопрос бывшим владельцам пакета "Выгодный", которых с 1 февраля перевели на Карт Бланш Дебит Грин, при этом не выполнявшим в феврале условия для бесплатного обслуживания: с вас 10 грн за обслуживание в феврале сняли? В тарифах написано, что комиссия начинает взиматься только со следующего месяца после подключения. Звонил на горячую линию в феврале, сказали, что за февраль комиссии не будет, но вижу, что все-таки взяли. У всех так? Кто-нибудь обращался за разъяснениями в банк? Правильно, что взяли комиссию, или нет?

правильно - надо было сразу закрывать после получения последнего кешбека
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:18

кешбек

подскажите пожалуйста
кешбек меньшк 25 грн, не выплачивается и не переносится на след.месяц, а сгорает, верно?
пункт 3,6
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=387
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:41

anis Так
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:37

Есть КБВ на руках с минусом на 30.04., который был сформирован в апреле (т.к. на 31.03. карта в "+").
Из-за длинных выходных не успел зачислить погашение под "ноль" из Приват24.
Что завтра, 01.05., произойдет? Штрафы? Пени?
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:03

  alex_2013 написав:Есть КБВ на руках с минусом на 30.04., который был сформирован в апреле (т.к. на 31.03. карта в "+").
Из-за длинных выходных не успел зачислить погашение под "ноль" из Приват24.
Что завтра, 01.05., произойдет? Штрафы? Пени?


Аналогічна ситуація. Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.
mlynok
 
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