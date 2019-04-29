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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:31

Re: Идея Банк

mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.


2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:25

  Aps написав:
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.


2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)


Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:39

Re: Идея Банк

mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...


День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.
Aps
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  #<1 ... 1607160816091610
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