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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:31
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.
2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 18:25
Aps написав:
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.
2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
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Додано: Вів 30 кві, 2019 18:39
mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.
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