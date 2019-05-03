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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:31

Re: Идея Банк

mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.


2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:25

  Aps написав:
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.


2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)


Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:39

Re: Идея Банк

mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...


День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:08

  Aps написав:
mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...


День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.


Походу мне нужно пить боржоми сейчас, что эти шарлотаны карту в марте мне не дали :mrgreen: :mrgreen:

Не кэшбэк, а сплошные убытки )
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 06:01

Re: Идея Банк

  Igor3777 написав:Не кэшбэк, а сплошные убытки )


Уважно користуватись і все нормально. Я гасився 25-го, щоб мати ще 1 день в запасі у випадку якихось гальмувань. Значні трати після 26-го квітня потрібно буде гасити аж в кінці червня, а кешбек за них буде у травні. Маю ще альфу з малоїстивними горіхами та абанку, яка почала давати різний кешбек на кредитні та власні, та і категорії не завжди підходять. КБВ №1 для мене.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:32

В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:35

  Порт написав:В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?

Комис 0.5% на отправку, кажись :(
Причем у них щас и б/н-пополнение своих депо шо по внутрибанку, шо внешкой заходит с комисс -1%, крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:39

  Порт написав:В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?


идейная сэп с комиссией (со слом консультанта), сэп моно бесплатно (проверено)
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:46

  clientage написав:
  Порт написав:В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?

Комис 0.5% на отправку, кажись :(
Причем у них щас и б/н-пополнение своих депо шо по внутрибанку, шо внешкой заходит с комисс -1%, крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:

Эк, их торкнуло с внутрибанком. Действительно поехала.
Порт
 
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  #<1 ... 1607160816091610
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