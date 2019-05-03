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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:31
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.
2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 18:25
Aps написав:
mlynok написав: Банк юзаю другий місяць. В ібанкінгу дата платежу - 30.04. Я розбещений монобанками всякими наївно зробив оплату 30.04. А виявляється треба було 26.04. Підтримка мичить, що накриє комісією по повній програмі. Походу банк кондомний.
2-го выходите в ноль. И в будущем начинайте пользования с прочтения инструкции.)
Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
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Додано: Вів 30 кві, 2019 18:39
mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:08
Aps написав:
mlynok написав:Я робив тестовий платіж. Зарахувалося на карточку і розписалося на рахунок в той же день. Зараз, коли йдеться про дотриманння умов пільгового періоду, банк посилається на регламент. Зручно. И посему в будущем караваны пойдут нах...
День дню рознь.
В идее имхо с вечера пятницы уже 2-е мая.
Походу мне нужно пить боржоми сейчас, что эти шарлотаны карту в марте мне не дали
Не кэшбэк, а сплошные убытки )
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Igor3777
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Додано: Сер 01 тра, 2019 06:01
Igor3777 написав:
Не кэшбэк, а сплошные убытки )
Уважно користуватись і все нормально. Я гасився 25-го, щоб мати ще 1 день в запасі у випадку якихось гальмувань. Значні трати після 26-го квітня потрібно буде гасити аж в кінці червня, а кешбек за них буде у травні. Маю ще альфу з малоїстивними горіхами та абанку, яка почала давати різний кешбек на кредитні та власні, та і категорії не завжди підходять. КБВ №1 для мене.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:32
В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?
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Порт
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:35
Порт написав:
В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?
Комис 0.5% на отправку, кажись
Причем у них щас и б/н-пополнение своих депо шо по внутрибанку, шо внешкой заходит с комисс -1%, крыша савсЭм поЇхала у пшека
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:39
Порт написав:
В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?
идейная сэп с комиссией (со слом консультанта), сэп моно бесплатно (проверено)
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mlynok
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:46
clientage написав: Порт написав:
В ИБ Идеи сэп бесплатный или с комиссией?
Комис 0.5% на отправку, кажись
Причем у них щас и б/н-пополнение своих депо шо по внутрибанку, шо внешкой заходит с комисс -1%, крыша савсЭм поЇхала у пшека
Эк, их торкнуло с внутрибанком. Действительно поехала.
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Порт
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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