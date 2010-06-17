Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:02
Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:17
Re: Идея Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:21
18 получится, как раз туда и перевожу пока свободную грн. Пакет VIP нужно оформить.
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