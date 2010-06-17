Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:02
Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:17
Re: Идея Банк
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:21
18 получится, как раз туда и перевожу пока свободную грн. Пакет VIP нужно оформить.
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:36
Re: Идея Банк
Пополняемый у ст.Пшека под 18?
Там же столбовых уже нет
18% -- эт выше крыши у них: в гонце года, без пополнения, через ИБ и для тока для ВЫПа с чудной абонкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:02
clientage
зате 3 6 12 міс усі під той же відсоток
інші мають подібні умови?
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:04
Re: Идея Банк
чудна абонка фіксаєтся не просто а дуже просто, із 150 в 0 легким двіженьем рукі
секретів нема - умова в документі по віп пакету.
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