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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:02

  greenozon написав:
  clientage написав:крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:

Добре що другий пшек не дивиться в ідейний бік (тьфу-тьфу)

Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки :mrgreen:
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:17

Re: Идея Банк

  clientage написав:16% на годовом (ВИП+ИБ),

більше
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:21

  clientage написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:

Добре що другий пшек не дивиться в ідейний бік (тьфу-тьфу)

Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки :mrgreen:
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают :mrgreen:

18 получится, как раз туда и перевожу пока свободную грн. Пакет VIP нужно оформить.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:36

Re: Идея Банк

  slasva написав:перевожу...

Пополняемый у ст.Пшека под 18? :shock:
Там же столбовых уже нет :(
18% -- эт выше крыши у них: в гонце года, без пополнения, через ИБ и для тока для ВЫПа с чудной абонкой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:02

clientage
зате 3 6 12 міс усі під той же відсоток
інші мають подібні умови?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:04

Re: Идея Банк

  clientage написав:с чудной абонкой :wink:

чудна абонка фіксаєтся не просто а дуже просто, із 150 в 0 легким двіженьем рукі
секретів нема - умова в документі по віп пакету.
+50грн !
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