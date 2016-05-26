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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:02

  greenozon написав:
  clientage написав:крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:

Добре що другий пшек не дивиться в ідейний бік (тьфу-тьфу)

Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки :mrgreen:
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:17

Re: Идея Банк

  clientage написав:16% на годовом (ВИП+ИБ),

більше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:21

  clientage написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:крыша савсЭм поЇхала у пшека :mrgreen:

Добре що другий пшек не дивиться в ідейний бік (тьфу-тьфу)

Ну как сказать. У СтаршОго мона попробовать максимум наколядовать 16% на годовом (ВИП+ИБ), по инвалюте -- вааще смешно
Стагнируют пшеки :mrgreen:
Небойсь на трудовых мигрантах бабло ток и заколачивают :mrgreen:

18 получится, как раз туда и перевожу пока свободную грн. Пакет VIP нужно оформить.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:36

Re: Идея Банк

  slasva написав:перевожу...

Пополняемый у ст.Пшека под 18? :shock:
Там же столбовых уже нет :(
18% -- эт выше крыши у них: в гонце года, без пополнения, через ИБ и для тока для ВЫПа с чудной абонкой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:02

clientage
зате 3 6 12 міс усі під той же відсоток
інші мають подібні умови?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:04

Re: Идея Банк

  clientage написав:с чудной абонкой :wink:

чудна абонка фіксаєтся не просто а дуже просто, із 150 в 0 легким двіженьем рукі
секретів нема - умова в документі по віп пакету.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 00:41

Вопрос по КБВ.

Перевыпустили карту. Все автоматически, никуда не звонил, карта (именная) сама появилась в инет-банке, потом пришло сообщение о подключении смс-информирования, а потом и я до отделения дошел, получил в кассе практически без очереди. Теперь хочу к счету еще одну карту подвязать. В тарифах "Перша додаткова платіжної картка Входить у вартість обслуговування основної картки". Оператор на "горячей линии" утверждает, что несмотря на отсутствие у меня дополнительных карт, выпуск допки платный, 75 грн. Мотивирует тем, что у меня уже была (действительно, выпускал, но та закончилась еще раньше основной). У кого-то есть опыт бесплатного получения, или придется раскошелиться? И второе - безымянку как допку получить возможно?
Kritik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:18

  Kritik написав:В тарифах "Перша додаткова платіжної картка Входить у вартість обслуговування основної картки". Оператор на "горячей линии" утверждает, что несмотря на отсутствие у меня дополнительных карт, выпуск допки платный, 75 грн. Мотивирует тем, что у меня уже была (действительно, выпускал, но та закончилась еще раньше основной). У кого-то есть опыт бесплатного получения, или придется раскошелиться?


Бесплатно получал при первыпуске по сроку.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:50

  Kritik написав:Вопрос по КБВ.

Перевыпустили карту. Все автоматически, никуда не звонил, карта (именная) сама появилась в инет-банке, потом пришло сообщение о подключении смс-информирования, а потом и я до отделения дошел, получил в кассе практически без очереди. Теперь хочу к счету еще одну карту подвязать. В тарифах "Перша додаткова платіжної картка Входить у вартість обслуговування основної картки". Оператор на "горячей линии" утверждает, что несмотря на отсутствие у меня дополнительных карт, выпуск допки платный, 75 грн. Мотивирует тем, что у меня уже была (действительно, выпускал, но та закончилась еще раньше основной). У кого-то есть опыт бесплатного получения, или придется раскошелиться? И второе - безымянку как допку получить возможно?

Теж цікавлюся таким питанням, як Ідея взагалі перевипускає картки?

У мене одна-єдина КБВ, яку спочатку отримав. Додаткових немає. Закінчилася по строку. Автоматично не перевипустили, у веб-банкінгу нічого не зʼявилося. На гарячій лінії кажуть, що для перевипуску треба йти у відділення. Якщо хочу іменну, то двічі доведеться йти у відділення: замовити і забрати.

І гаряча лінія наполягає, що перевипуск по строку 75 грн. Не додаткова картка, не заміна по втраті, а перевипуск основної картки. Такі тарифи нібито. Але після 1 травня буде безплатно. Щойно глянув — ніяких нових тарифів після 1 травня не зʼявилося.

До відділення ще не дійшов.
kasuarius
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:33

kasuarius У травні по закінченню терміну основної перевипустили - дали неіменну зразу безкоштовно, іменну потрібно чекати. Перед тим до старої оформив безкоштовну іменну допку. Пін встановлюється по бажанню, стара основна при покупках пін не вимагали здебільшого, крім авальовських терміналів, нова хоче. Трохи довше, але безпечніше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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