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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:22

Re: Идея Банк

Подскажите пожалуйста, когда кешбек за прошлый месяц начисляется?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:37

Re: Идея Банк

Седня, до конца дня. Мож даже после 20:00 )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1609161016111612
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