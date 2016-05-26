|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:22
Re: Идея Банк
Подскажите пожалуйста, когда кешбек за прошлый месяц начисляется?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:37
Re: Идея Банк
Седня, до конца дня. Мож даже после 20:00 )
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Batarejkin, Flamingo, Lost, lubopytnaya, mephala, V2, Vorlon, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|