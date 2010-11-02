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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:22
Подскажите пожалуйста, когда кешбек за прошлый месяц начисляется?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:37
Седня, до конца дня. Мож даже после 20:00 )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:07
так а де КБ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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