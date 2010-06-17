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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:22
Подскажите пожалуйста, когда кешбек за прошлый месяц начисляется?
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anis
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:37
Седня, до конца дня. Мож даже после 20:00 )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:07
так а де КБ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:09
clientage написав:Седня, до конца дня. Мож даже после 20:00 )
Как часто бывают задержки?
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anis
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Додано: Суб 11 тра, 2019 00:07
Раз на місяць.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:00
klug написав:Раз на місяць.
Какие обычно бывают тут сроки задержки по КБ
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anis
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:28
anis написав:
klug написав:Раз на місяць.
Какие обычно бывают тут сроки задержки по КБ
гадкие, подлые и... нецензурные
я не помню шобы на +1дн задерживали
вот типа до 22:00 с выплатой затянуть было
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:30
засранці однозначно )
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:35
ну дааа, стоко выходных было в начале мая
у них щоты просто не успели нащитать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:47
Начислили уже
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anis
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