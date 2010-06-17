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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1610161116121613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:51

У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:15

Re: Идея Банк

clientage написав:У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило :mrgreen:
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:20

  anis написав:
clientage написав:У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило :mrgreen:
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.

Ааа, так вы по первому рааазу, да еще не по-свинорыльски -- дето и на 5% отоварились... ну да, вам на МК61 небойсь щитали.
А нам, старичкам, тока на щотах, да ещё с засалеными, западающими костяшками. Ждёмсс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:25

clientage
В ИБ баланс увеличился на 400грн. В истории операций уже есть. СМС -нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:31

Ооо, таки зашло :)
СМСки могут уже и не присылать :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 11 тра, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28159
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:31

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:
clientage написав:У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило :mrgreen:
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.

Ааа, так вы по первому рааазу, да еще не по-свинорыльски -- дето и на 5% отоварились... ну да, вам на МК61 небойсь щитали.
А нам, старичкам, тока на щотах, да ещё с засалеными, западающими костяшками. Ждёмсс :mrgreen:
У меня порог 200 грн, особо не нагуляешь)))
anis
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
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