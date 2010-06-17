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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:51
У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:15
clientage написав:
У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.
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anis
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:20
anis написав: clientage написав:
У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.
Ааа, так вы по первому рааазу, да еще не по-свинорыльски -- дето и на 5% отоварились... ну да, вам на МК61 небойсь щитали.
А нам, старичкам, тока на щотах, да ещё с засалеными, западающими костяшками. Ждёмсс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:25
clientage
В ИБ баланс увеличился на 400грн. В истории операций уже есть. СМС -нет.
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lel
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:31
Ооо, таки зашло
СМСки могут уже и не присылать
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 11 тра, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:31
clientage написав: anis написав: clientage написав:
У меня нема. На Киёфф денеХ не Хватило
15.45 залетело, и все до копейки начислили, 10% по первой и 5% на остальные операции.
Ааа, так вы по первому рааазу, да еще не по-свинорыльски -- дето и на 5% отоварились... ну да, вам на МК61 небойсь щитали.
А нам, старичкам, тока на щотах, да ещё с засалеными, западающими костяшками. Ждёмсс
У меня порог 200 грн, особо не нагуляешь)))
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anis
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