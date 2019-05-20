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Идея Банк
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Додано: Нед 12 тра, 2019 11:12
alex2013a90 написав:
Я правильно понял, 15.03.2020 я иду в отделение и мне налом отдают деньги? А проценты уже 16.03.2020 придут на карту. Можно ли чтобы тело сбросили на карту Идея?
Думаю, що тіло та % Вам доступні саме 16.03.2020.
Alex_TT написав:
Коллеги, напомните пожалуйста, а то подзабыл. В день окончания депо, к примеру депо до 14.05.19, кнопочка Зняти должна подсветиться и нажав на нее депо упадет на карту? Проценты за предпериод не згорят, депо по 10% не продлится и все ок?
Чекаєте % на карточці, а тоді зараз дійсно "розірвати" і все у Вашому доступі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 13:32
Інкогніто написав:
Alex_TT написав:Коллеги, напомните пожалуйста, а то подзабыл. В день окончания депо, к примеру депо до 14.05.19, кнопочка Зняти должна подсветиться и нажав на нее депо упадет на карту? Проценты за предпериод не згорят, депо по 10% не продлится и все ок?
Подсвечивалась в день возврата, прям с 00 часов. Только теперь вроде кнопка Разорвать.
У меня светилась кнопка разорвать. При нажатии предлагало обратиться в отделение. При этом депозит пролонгировался сам на процент выше, а не ушел не доп срок по минимальному проценту.
Не банк, а клоуны.
А, еще. В банкомате регулярно написано- сумма кратно 10. Никогда, никогда не мог снять х10-х20-х30, только сотни.
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vano80
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:51
vano80 написав:
У меня светилась кнопка разорвать. При нажатии предлагало обратиться в отделение. При этом депозит пролонгировался сам на процент выше, а не ушел не доп срок по минимальному проценту.
Не банк, а клоуны.
Якщо відкривали у відділку, то туда закривати, можна і не декілька днів пізніше. Три рази пролонгується під ставку яка діє для вкладів з такими умовами і початковим терміном.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 15:50
Ой+ написав: vano80 написав:
У меня светилась кнопка разорвать. При нажатии предлагало обратиться в отделение. При этом депозит пролонгировался сам на процент выше, а не ушел не доп срок по минимальному проценту.
Не банк, а клоуны.
Якщо відкривали у відділку, то туда закривати, можна і не декілька днів пізніше. Три рази пролонгується під ставку яка діє для вкладів з такими умовами і початковим терміном.
Ну да. Только почему я узнаю об этом не из договора, не из кабинета инетбанкинга, а только позвонив в отделение? На момент оформления речи о трех пролонгациях не было.
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vano80
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Додано: Вів 14 тра, 2019 16:01
Так це ж ідейний банк, от і реалізували таку гарну ідею: "Усіх пускати й тричі не відпускати." ))
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:24
Кто-то имел опыт принуждения банка закрыть информацию о карточном кредите в кредитных бюро?
Закрыл CBW в начале марта. За это время автоматически была подана информация о закрытии только в ПВБКИ (на следующий день, кстати). УБКИ и МБКИ - без изменений.
Горячая линия - мороз. Facebook - похоже тоже. Вот и думаю, что с этим делать... Брать платную справку о закрытии за 50 гривен в банке и самому переписываться с бюро?..
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:02
Господа, подскажите, пожалуйста, кто онлайн оформлял кредитку, следующее соглашение можно как-то оспорить в случае невыдачи кредитного лимита:
У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.
Дело в том, что несколько лет назад был клиентом Идеи, не пользовался картой, закрыл, в этом году с боем закрыл все счета, даже звонить перестали. Вот думаю не оформить ли снова из-за кэшбека 5%
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Water
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 18:24
Water написав:
Господа, подскажите, пожалуйста, кто онлайн оформлял кредитку, следующее соглашение можно как-то оспорить в случае невыдачи кредитного лимита:
У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.
Дело в том, что несколько лет назад был клиентом Идеи, не пользовался картой, закрыл, в этом году с боем закрыл все счета, даже звонить перестали. Вот думаю не оформить ли снова из-за кэшбека 5%
А смысл?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 20 тра, 2019 22:43
Water написав:Господа, подскажите, пожалуйста, кто онлайн оформлял кредитку, следующее соглашение можно как-то оспорить в случае невыдачи кредитного лимита:
У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.
Дело в том, что несколько лет назад был клиентом Идеи, не пользовался картой, закрыл, в этом году с боем закрыл все счета, даже звонить перестали. Вот думаю не оформить ли снова из-за кэшбека 5%
Я писал заявление в другом банке об удалении моих персональных данных. Тоже не дали лимит, закрыл счёт. После этого мне несколько раз звонили из этого банка с предложениями депозитов. То есть информацию не удалили. Хотел рассердиться, но банк лопнул.
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